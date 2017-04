VMwware Host Client と Chrome 57 の組み合わせでログインできない

久しぶりに実機の Host Client を触ったら、ログイン直後に以下のエラーが発生。再ロードするとログイン画面に戻ってしまうため、エラーの無限ループに陥り、いつまで経っても ESXi ホストを操作することができません。

原因: Error: [$rootScope:inprog] http://errors.angularjs.org/1.3.2/$rootScope/inprog?p0=%24digest バージョン: 1.8.0 ビルド: 4516221 ESXi: 6.5.0 ブラウザ: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 例外スタック: Error: [$rootScope:inprog] http://errors.angularjs.org/1.3.2/$rootScope/inprog?p0=%24digest at https://papa.seacretplace.home/ui/scripts/main.js:263:20611 at l (https://papa.seacretplace.home/ui/scripts/main.js:265:12567) at k.$apply (https://papa.seacretplace.home/ui/scripts/main.js:265:16690) at HTMLInputElement.<anonymous> (https://papa.seacretplace.home/ui/scripts/main.js:267:828) at HTMLInputElement.dispatch (https://papa.seacretplace.home/ui/scripts/main.js:262:14464) at HTMLInputElement.r.handle (https://papa.seacretplace.home/ui/scripts/main.js:262:11251) at prop (https://papa.seacretplace.home/ui/scripts/main.js:263:3018) at n.access (https://papa.seacretplace.home/ui/scripts/main.js:262:6702) at n.fn.init.prop (https://papa.seacretplace.home/ui/scripts/main.js:263:2642) at V.$set (https://papa.seacretplace.home/ui/scripts/main.js:264:21408)